Oberhof - Das Oberstdorf-Duo Karl Geiger und Katharina Althaus hat bei der deutschen Meisterschaft im Skispringen die Titel in den Einzelkonkurrenzen geholt. Der 28 Jahre alte Allgäuer sprang am Samstagabend 105 und 107,5 Meter und setzte sich in Oberhof vor Stephan Leyhe und Constantin Schmid durch. Bei den Frauen gewann die 25 Jahre alte Althaus (100,5 und 95,5 Meter) vor Juliane Seyfarth und Selina Freitag. Althaus' Vorsprung auf die beiden Verfolgerinnen betrug dabei mehr als 35 Punkte.

Am Sonntag stehen bei den nationalen Titelkämpfen noch die Teamwettbewerbe auf dem Programm. Der Weltcup-Winter beginnt im November.