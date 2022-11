Skurrile Bilder aus Katar: Marschieren hier gekaufte Fans durch die Straßen?

Fan-Paraden ziehen kurz vor dem Auftakt der Fußball-WM durch die Hauptstadt des Wüstenstaats Katar. Die Bilder sorgen für Verwirrung – was ist an ihnen echt?

Ein Deutschland-Fan in Katar.

Ein Deutschland-Fan in Katar. AFP/Odd Andersen

Der diesjährige Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft greift offenbar zu ungewöhnlichen Methoden, um im Land für Stimmung zu sorgen. In den sozialen Netzwerken kursieren derzeit zahlreiche Videos, die zeigen, wie vermeintliche Fans kurz vor Auftakt der WM in Katar ausgelassen durch die Straßen ziehen – doch besonders authentisch wirken die Paraden nicht.

So sorgen etwa auf Twitter Videos der Fan-Aufzüge in Doha für viel Gespött. In den Clips ist etwa zu sehen, wie angebliche argentinische Fans zu orientalischen Klängen freudig durch die Straße tanzen. Ein anderes Video zeigt eine Gruppe angeblicher Deutschland-Fans, die sich bildwirksam zusammengestellt hat. Ein Mann ruft auf Englisch: „Wer wird die WM gewinnen?“, woraufhin die Gruppe im Chor skandiert: „Deutschland!“. Nutzer vermuten nun, dass die Fan-Paraden inszeniert seien.

„Fantastisch, in dem Meeting, wo diese ‚Fan-Märsche‘ erdacht und geplant wurden, wäre ich gerne dabei gewesen“, kommentiert etwa ein Nutzer. „‚Das merkt niemand, wir lassen es richtig echt aussehen!‘“ Viele Nutzer machen angesichts der Paraden aber auch ihrem Ärger Luft. Der World Cup 2022 sein ein „lächerliches Gesamtprodukt“, schreibt ein Nutzer etwa. Dazu setzt er den Hashtag „BoykottQatar2022“.

„Fake-Fans“ sollen zu einem dubiosen Netzwerk gehören

Einem ARD-Bericht zufolge soll Katar den verkleideten Fans Geld für ihre launigen Aufzüge geben. Die „Anhänger“ der 32 teilnehmenden Länder sollen demnach in den sozialen Netzwerken dafür sorgen, dass der Gastgeber in einem guten Licht dasteht. Flüge, Unterkünfte und ein Taschengeld seien für Teilnehmer des sogenannten „Fan Leader Network“ inklusive.

Das Organisationskomitee der Weltmeisterschaft (SC) bestätigt finanzielle Zuwendungen, weist aber zurück, dass es sich um „gekaufte“ Anhängerinnen und Anhänger handelt: „Diese Behauptung ist absolut falsch. Alle Fans, die Katar als unsere Gäste besuchen, tun dies freiwillig und unbezahlt. Sie sind nicht verpflichtet, von der SC bereitgestellte Inhalte zu posten oder zu teilen oder in unserem Namen über Inhalte zu berichten“, wird das Komitee von Sportbuzzer zitiert.

Wie das Portal berichtet, startete das „Fan Leader Network“ vor etwa einem Jahr. Rund 450 Fans aus 59 Ländern sollen daran beteiligt sein. Seitdem würden im Wüstenemirat lebende Staatsangehörige der Länder für das Turnier werben. Eine Gruppe dieser gesponsorter Fans soll zudem mit rassistischen, homophoben und sexistischen Bildern und Kommentaren in Chats aufgefallen sein.

Katar steht wegen Menschenrechtsverstößen und des Umgangs mit Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen Ländern schon lange in der Kritik. Der Golf-Staat verweist seinerseits auf Reformen und sieht sich einer Kampagne ausgesetzt. Die vielen Skandale haben Konsequenzen. Viele Fans und Lokale haben angekündigt, die WM dieses Jahr zu boykottieren. Sie beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember.