Viele Apple-Fans werden dieses ikonische Gerät vermissen: Das klassische iPhone-Netzteil wird vom Markt genommen.

Der kompakte USB-Power-Adapter mit fünf Watt und USB-A-Buchse war schon zuletzt nur noch einzeln und zum vergleichsweise hohen Preis von 25 Euro verkauft worden. Jetzt wirft Apple dieses Smartphone-Zubehör komplett aus dem Programm, wie heise.de berichtet. Auf der Konzern-Website von Apple ist es bereits als „ausverkauft“ gelistet.

Welches Gerät lädt das iPhone am schnellsten auf?

Der Nachteil des klassischen Netzteils war die für heutige Verhältnisse lange Ladezeit. Inzwischen können Nutzer es wesentlich schneller haben und ihr iPhone mit mindestens 18 Watt über eine Lightning-nach-USB-C-Strippe mit neuem Saft versorgen. Ein iPhone 8 beispielsweise kann in einer halben Stunde immerhin zur Hälfte aufgeladen werden.

Generell setzt der Apple-Konzern inzwischen auf USB-C. Dies ist bei allen aktuellen iPhone-Modellen und auch bei der Apple Watch der Fall. Es entspricht dem Trend am Weltmarkt und die Europäische Union will USB-C ohnehin ab Mitte 2024 zur Standard-Ladebuchse machen. Nachteil: Geräte wie der 18-Watt-USB-C-Power-Adapter sind nicht so kompakt wie der Klassiker – und beanspruchen erheblich mehr Platz in der Tasche.