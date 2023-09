Smash-Mouth-Sänger Steve Harwell wird in einem Hospiz betreut und hat „nur noch etwa eine Woche zu leben“. „Steve ist zwar noch bei uns, aber leider nur noch für kurze Zeit“, sagte sein Manager Robert Hayes USA Today und anderen Medien. „Er wird von seiner Verlobten und der Hospizpflege betreut“.

Der 56-jährige Sänger der Rockband wurde wegen Leberkomplikationen im Krankenhaus behandelt. Harwell war Alkoholiker und hatte mit vielen anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2013 wurde bei ihm eine Herzerkrankung und anschließend akute Wernicke-Enzephalopathie diagnostiziert, die sein Gedächtnis und seine Sprache beeinträchtigte.

Smash Mouth wurde mit dem Song „All Star “bekannt

Smash Mouth wurden 1994 gegründet und sind vor allem für ihren Song „All Star“ aus dem Jahr 1999 bekannt, der unter anderem in dem Film Shrek verwendet wurde.



Im Jahr 2021 zog sich Harwell aus dem Musikgeschäft zurück. „Ich habe so sehr versucht, meine physischen und psychischen Probleme zu überwinden und ein letztes Mal vor euch zu spielen, aber ich war einfach nicht in der Lage dazu“, sagte er den Fans der Band.