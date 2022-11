Sneaker-Festival zieht Turnschuh-Freunde nach Kreuzberg Zahlreiche Turnschuh-Fans sind am Sonntag in den Festsaal Kreuzberg zum Crepe City Sneaker Festival gekommen. Die Veranstaltung mit mehr als 100 europäischen... dpa

Berlin -Zahlreiche Turnschuh-Fans sind am Sonntag in den Festsaal Kreuzberg zum Crepe City Sneaker Festival gekommen. Die Veranstaltung mit mehr als 100 europäischen Fachhändlern war ausverkauft, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. Wer früh kam, hatte demnach die Chance, auch einige seltene Sportschuh-Paare verschiedener Modelabel und Designer zu ergattern. Die Veranstaltung fand erstmals in Berlin statt. Bekannt ist das Sneaker-Festival vor allem aus Großbritannien.