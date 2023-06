So oft attackieren Autofahrer Aktivisten der Letzten Generation in Berlin

Gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung. Mit den verstärkten Protesten der Letzten Generation in Berlin kommt es zu mehr Attacken von Autofahrern. Jetzt gibt es aktuelle Zahlen.

Ein Autofahrer zerrt einen Aktivisten in Berlin von der Straße. Paul Zinken/dpa

Wenn die Aktivisten der Letzten Generation wieder die Straßen Berlins blockieren, rasten betroffene Autofahrer schon mal aus. Sie treten auf Hände und Füße, ziehen den Klimaaktivisten an den Haaren. In einigen Fällen fuhren Autofahrer auch schon Aktivisten über die Füße. Die Polizei hat zu möglichen Straftaten gegen Klimaaktivisten jetzt offizielle Zahlen vorgelegt.

2023 wurden bislang 66 Ermittlungsverfahren erfasst, wie der Tagesspiegel berichtet. Im ersten Blockadejahr 2022 waren es 18. „Der deutliche Anstieg in diesem Jahr dürfte mit den massiven Blockadewochen im April und Mai zu tun haben“, schreibt die Zeitung.

In diesem Jahr wurden 17 Verfahren wegen Körperverletzung und 13 wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. 21 Mal wegen Nötigung, zehnmal um Beleidigung und zweimal um Diebstahl. Je einmal ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Nach Angaben der Polizei Berlin deutet nichts auf eine Radikalisierung der Autofahrer hin. Die Aktivisten zeigen selbst keine Straftaten an, dokumentieren sie aber auf Twitter ausführlich. Nicht selten beobachten aber auch Polizisten, wenn Autofahrer Straftaten begehen.