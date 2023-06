So oft fangen britische Kampfjets russische Militärflugzeuge über der Ostsee ab

Britische Kampfjets sind nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums in den vergangenen drei Wochen 21-mal aufgestiegen, um russische Militärflugzeuge am Rande des Nato-Luftraums über der Ostsee abzufangen. Zu den abgefangenen russischen Maschinen gehörten Kampfjets, Langstreckenbomber sowie Transport- und Überwachungsflugzeuge, erklärte das Verteidigungsministerium am Samstagabend in London.

Die Einsätze unterstrichen „den Wert der gemeinsamen Verteidigung und Abschreckung durch die Nato“, erklärte Verteidigungsminister Ben Wallace. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit russischen Militärmaschinen im Ostseeraum.