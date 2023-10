So sah die partielle Mondfinsternis in Berlin aus

Weltraum-und Sternenfreunde konnten am Samstagabend auch in Berlin und Brandenburg eine partielle Mondfinsternis bewundern.



Zwar war in weiten Teilen der Berliner Abendhimmel bedeckt, doch es tat sich auch hier und da eine Wolkenlücke auf. Und so gelang unserem Fotografen Morris Pudwell ein schöner Schnappschuss.

Höhepunkt der Mondfinsternis war gegen 22.14 Uhr

Die partielle Mondfinsternis begann am Samstag gegen 21.35 Uhr. Zum Höhepunkt gegen 22.14 Uhr verdunkelte der Erdschatten sechs Prozent der Mondoberfläche. Um 22.53 Uhr verließ der Mond den Kernschatten der Erde wieder.

Bei einer partiellen Mondfinsternis kreuzt der Mond nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein.