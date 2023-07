So schützen Sie Ihr Smartphone bei Sonne und Hitze

In der Sonne faulenzen, den Sand auf der Haut spüren und zwischendurch mal für eine Abkühlung ins Wasser springen – für viele Menschen ein guter Plan im Sommerurlaub. Das Smartphone kommt damit aber eher schlecht zurecht. Damit Handy und Besitzer den Urlaubsort auch gemeinsam und intakt wieder verlassen können, gibt es einiges zu beachten.

Smartphone schützen: Sonne und Hitze vermeiden

Nicht nur der Mensch muss sich ab und an im Schatten vor der prallen Sonne schützen, auch dem Smartphone bekommt direkte Sonneneinstrahlung nicht gut. Empfindliche Bauteile wie Akku oder Display können Schaden nehmen, wenn das Mobiltelefon in der Hitze liegt. „Eine verringerte Leistung, eine kürzere Lebensdauer des Geräts oder sogar Datenverlust wegen plötzlichem Herunterfahren können die Folgen sein“, sagt Sebastian Klöß, Bereichsleiter beim Digitalverband Bitkom. Das gilt auch für mobile Akkus, also sogenannte Powerbanks. Die Akkus entladen sich selbst und halten in der Folge nicht mehr so lange wie üblich.

Das Handy bei Autofahrten aufs Armaturenbrett zu legen oder es auf dem Tisch neben der Liege am Pool zu platzieren ist also keine gute Idee. Auch die Hosentasche empfiehlt sich nicht – hier macht die Körperwärme dem Gerät zusätzlich zu schaffen. Zudem sollten Urlauber darüber nachdenken, ihre dicke Handyhülle zu entfernen. Die sorgt im Sommer nämlich für einen zusätzlichen Wärmestau. Abgedeckt mit einem Handtuch oder gleich im Rucksack verpackt ist das Smartphone hingegen vergleichsweise gut aufgehoben.

Handy so wenig wie möglich nutzen

Viele Menschen nutzen ihr Smartphone auch im Urlaub intensiv, etwa um zu navigieren oder Fotos zu schießen. Trotzdem sollten Reisende das Smartphone ruhig mal zur Seite legen. Denn: „Besonders Spiele und soziale Medien mit grafikintensiven Anwendungen, Ortungsdienste oder das Streamen und Aufnehmen von Videos können das Gerät zusätzlich belasten“, erklärt Bitkom. Abschalten ist hier die Lösung. Sollte das nicht möglich sein, kann auch der Flugmodus helfen, Energieverbrauch und Wärmeerzeugung des Geräts zu verringern.

Was tun bei Überhitzung?

Haben alle Vorkehrungen nicht geholfen und ist das Smartphone überhitzt, sollten alle Apps und Anwendungen umgehend geschlossen und das Gerät anschließend ausgeschaltet werden. Jetzt heißt es warten, bis das Mobiltelefon sich wieder abkühlt. „Das Handy in den Kühlschrank zu legen, ist aber keine gute Idee“, erklärt die Verbraucherzentrale Thüringen. Der schlagartige Temperaturunterschied kann dazu führen, dass sich Kondenswasser im Gerät bildet.

Auch vom Aufladen eines warmgelaufenen Geräts raten Expertinnen und Experten ab. „Da der Akku vor allem beim Schnellladen Eigenwärme entwickelt, kann ein bereits heißes Handy dadurch zusätzlich belastet werden“, erklärt Sebastian Klöß.

Auch Wasser und Sand machen dem Handy zu schaffen

Nicht nur Hitze kann zu Schäden am Smartphone führen, auch Wasser und elektronische Geräte vertragen sich meistens nicht. „Wird ein nasses Gerät eingeschaltet, droht ein Kurzschluss“, erklärt die Verbraucherzentrale. Zum Trocknen können Betroffene SIM-Karte und Speicherkarte, sofern möglich, entfernen und einzeln für einige Zeit liegen lassen. Für Schäden muss das Smartphone nicht einmal direkt ins Wasser fallen. Schon eine erhöhte Luftfeuchtigkeit kann dafür ausreichen.

Beim Urlaub am Strand kann das Handy zudem schnell mal im Sand landen. Ist das passiert, kann ein feiner Pinsel helfen, die Kameralinse, die Ladebuchse und die Lautsprecher vom Sand zu befreien. Vorsorgen können Urlauber hier mit Outdoor-Hüllen, die teilweise sogar vor Wasser schützen, oder mit Gefrierbeuteln.