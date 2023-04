Ermittlungen nach Unfall mit sieben Toten in Thüringen Verkohlte Fahrzeugtrümmer liegen auf der Straße, ein ausgebranntes Autowrack hängt auf der Leitplanke: Ein verheerender Unfall reißt sieben Menschen aus dem ... dpa

dpatopbilder - Ein ausgebrannter PKW und ein weiteres verunfalltes Fahrzeug stehen an der Unfallstelle auf der B247 bei Bad Langensalza in Thüringen. pa Silvio Dietzel/dpa-Zentralbild/d

Bad Langensalza -In Thüringen wird nach einem Autounfall mit sieben Toten ermittelt, wie es zu dem verheerenden Unglück auf einer Bundesstraße kommen konnte. Dort waren am späten Samstagnachmittag in einer Kurve drei Autos mit großer Wucht ineinander gekracht, zwei der Wagen brannten danach komplett aus.