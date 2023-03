So viele Extremisten aus Deutschland kämpfen in der Ukraine

Nach der russischen Invasion sind tausende Ausländer in die Ukraine aufgebrochen – darunter auch einige Extremisten.

Nach der russischen Invasion sind tausende Ausländer in die Ukraine aufgebrochen – darunter auch einige Extremisten. Daniel Carde/ZUMA/dpa

Mindestens 29 Extremisten und politisch motivierte Straftäter sind seit Beginn des Ukraine-Krieges aus Deutschland ausgereist, um sich in dem Land an Kampfhandlungen zu beteiligen. Dies berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung am Samstag unter Berufung auf einen Bericht des Bundesverfassungsschutzes. Die Mehrheit von ihnen sei demnach dem rechten Spektrum zuzuordnen.

Mehr als doppelt so groß war den Angaben zufolge die Zahl der Menschen, die zwar in die Ukraine aufgebrochen sind, sich dort bislang aber nicht an Kampfhandlungen beteiligt haben. Von diesen insgesamt 61 Personen stammten 31 aus dem rechtsextremen Spektrum, wie die Zeitung weiter berichtete.

Bundespolizei: Wenige Extremisten an der Ausreise gehindert

Nach Informationen der Bundespolizei gab es zudem 24 Ausreisen von Anhängern einer „ausländischen Ideologie/Extremismus“ sowie eine Ausreise aus dem linken Spektrum. Etwa die Hälfte der ausgereisten Extremisten befinde sich weiter in dem Land. Auf welcher Seite sie kämpfen, verschwieg der Verfassungsschutz aus Geheimhaltungsgründen.

Nicht nur politische Extremisten sind nach der russischen Invasion im Februar 2022 in die Ukraine aufgebrochen. So sollen sich bereits kurz nach deren Gründung im März letzten Jahres etwa 20.000 – vor allem europäische und nordamerikanische – Ausländer der sogenannten „Internationalen Legion“ der ukrainischen Streitkräfte angeschlossen haben. Bei Ausreisen aus Deutschland greifen die Behörden dabei nur in konkreten Verdachtsfällen ein. Seit Kriegsbeginn sind laut Angaben der Bundespolizei erst sechs Ausreisen verhindert worden.