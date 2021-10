Berlin - Berlinerinnen und Berlin konnten am Samstag schon den „Goldenen Oktober“ in vollen Zügen genießen. Ein wolkenfreier Himmel lässt die Sonne ungehindert strahlen. Und es geht so schön weiter. Wie die Deutsche Wetterdienst mitteilt, bleibt es am Samstagabend sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 15 Grad. Der Wind weht schwach aus Osten und Südosten.

Am Sonntag bleibt es durchweg sonnig und trocken. Ab dem Nachmittag ziehen vor allem von der Prignitz bis zum Fläming ein paar Wolkenfelder durch, die gegen Abend auch auch Berlin erreichen. Das Thermometer klettert auf 13 Grad. Der Wind weht schwach aus Ost.