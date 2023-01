So wird das Wetter in Berlin in den kommenden Tagen

Mild, aber mit Regen: So wird das Wetter in den kommenden Tagen in Berlin. Imago/Westend61

Die klirrende Januarkälte bleibt in Berlin und Brandenburg auch in den kommenden Tagen aus. Am Samstag können nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam bis zu 12 Grad im Südwesten der Region erreicht werden, bis zu 8 im Nordosten. In der Nacht zum Sonntag ist es wechselnd, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad.

Der Wind der vergangenen Tage lässt nun deutlich nach. Am Sonntag bleibt es laut DWD in der Region meist stark bewölkt, gebietsweise kann es regnen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad, in der Nacht sinken die Temperaturen auf 5 bis 2 Grad.

So wird das Wetter am Montag und Dienstag in Berlin

Die Woche startet in Berlin und Brandenburg voraussichtlich mit wechselnd bis stark bewölktem Himmel und hier und da etwas Regen. Am Montagnachmittag soll es jedoch größere Auflockerungen geben. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 9 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich auf 4 bis 2 Grad, in Bodennähe ist gebietsweise Frost bis -1 Grad möglich.

Für den Dienstag erwarten die Meteorologen viele Wolken mit heiteren Abschnitten und nur örtlich Regen. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 8 Grad. Der Wind nimmt in der Nacht zum Mittwoch dann wieder zu und kann teils stark böig auffrischen.