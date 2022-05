Das kurze Kaltfront-Intermezzo hält in Berlin und Brandenburg noch etwas an. Während es am Freitag im Süden Brandenburgs weiter sehr sonnig und trocken bleibt, ist im Norden mit ein paar Wolken und etwas Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bei einzelnen Windböen im Tagesverlauf liegen die Höchstwerte in der Region voraussichtlich zwischen 19 und 23 Grad. Zum Abend hin lässt der Wind nach. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen dann auf sieben bis zehn Grad. Es bleibt trocken.

Heute ist es in #Berlin zunächst sonnig, dann bilden sich Quellwolken und vereinzelt kann es zu einem #Schauer reichen. Mehrheitlich treten diese aber in

N-Brandenburg auf. Der Westwind lebt wieder auf und erreicht nachmittags und abends Stärke 6-7. Maximal 19°C. /MJ — Wetter Berlin Dahlem (@wind_berlin) May 13, 2022

Am Wochenende können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg dann wieder auf Temperaturen von bis zu 26 Grad und viel Sonne freuen. Aufgrund der anhaltendenden Trockenheit bleibt die Waldbrandgefahr, insbesondere im Süden Brandenburgs, währenddessen weiter hoch.