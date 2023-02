Tiktok will offenbar Bezahlschranke einführen

Die vor allem bei jungen Menschen beliebte App Tiktok will offenbar eine Bezahlschranke für bestimmte Inhalte einführen. Wie das Tech-Newsportal The Information berichtet, sollen bestimmte Nutzer bald in der Lage sein, einen Dollar (ca. 90 Cent) oder mehr von ihren Fans für das Ansehen ihrer Videos zu verlangen.

Neben der Bezahlschranke arbeitet Tiktok laut dem Bericht auch an einer weiterentwickelten Version des sogenannten „Creator Funds“. Dieser soll Tiktok-Nutzer mit mehr als 100.000 Followern bezahlen, um sie weiterhin auf der Plattform zu halten.

Tiktok wegen Datenschutz in der Kritik

„Wir sind bestrebt, neue Wege zu erforschen, um ein wertvolles und lohnendes Erlebnis für die Tiktok-Community zu schaffen“, sagte ein Tiktok-Sprecher gegenüber Business Insider, lehnte es aber ab, sich zu den spezifischen Funktionen zu äußern.

Laut dem Bericht will Tiktok zudem eine breitere Gruppe von Nutzern anziehen. Schätzungen von Digimind zufolge sind etwa 34 Prozent der weltweiten Nutzer zwischen 16 und 24 Jahren alt. 32 Prozent der Nutzer gehören der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen an. Ein Viertel der Nutzer ist zwischen 10 und 19 Jahren alt.

Tiktok ist durchaus umstritten. Im Januar drohte die EU-Kommission dem Chef der beliebten Video-App, Shou Zi Chew, weitreichende Sanktionen an, sollte sich sein Unternehmen in Zukunft nicht an europäische Regeln halten. Die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehörende Internetplattform Tiktok ist schon lange unter anderem wegen unzureichender Datensicherheit und Mangel an Schutz junger Nutzerinnen und Nutzer in der Kritik.