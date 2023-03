Neuer TikTok-Trend? Hunderte Jugendliche randalieren in mehreren Städten (Video)

Randale und Belästigungen in Hamburg: Polizisten kontrollieren in der Einkaufsstraße Mönkebergstraße mehrere Jugendliche.

Randale und Belästigungen in Hamburg: Polizisten kontrollieren in der Einkaufsstraße Mönkebergstraße mehrere Jugendliche. dpa/Daniel Bockwoldt

Aufrufe und Anstachelungen in den sozialen Medien haben am Wochenende große Polizeieinsätze in mehreren Städten ausgelöst. In Hamburg zogen am Samstag Hunderte Jugendliche durch die Innenstadt, wo sie Passanten belästigten, Polizisten attackierten und den Verkehr lahmlegten. Wenige Stunden später kam es in Essen und in Bremen in Kinos zu Randalen. Auch in Lüdenscheid und Bochum soll es ähnliche Vorfälle gegeben haben. Dahinter steckt offenbar ein gefährlicher TikTok-Trend.

In Essen kam es nach Angaben der Polizei es während einer Vorstellung in einem großen Kinokomplex zu „randalierendem Verhalten“ einiger Zuschauer unter den rund 440 Besuchern. So seien Snacks durch den Saal geworfen worden, einige der Provokateure seien über die Sitze geklettert. Die Betreiber hätten die Vorstellung abbrechen müssen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen hätten dann rund 40 Personen zum Verlassen des Kinos bewegen können, die sich zuvor hartnäckig geweigert hatten, hieß es weiter.

Strafrechtlich relevante Handlungen habe es laut Polizei nicht gegeben. Die Polizei wies darauf hin, dass ein negativer Social-Media-Trend Anlass für die Aktion gewesen sein könnte. Demnach könnten „angehende Social-Media-Stars“ und „Möchtegern-Influencer“, wie es in der Mitteilung hieß, durch gezielte Aktionen Veranstaltungen stören, um in sozialen Medien Aufmerksamkeit zu generieren. Die Geschädigten könnten zivilrechtlich Schadenersatzansprüche gegen die Störer geltend machen.

Heranwachsende kämpfen mit Pfefferspray und Messern um Kinoplätze

In einem Kino in Bremen war es Freitag und Samstagabend ebenfalls zu Rangeleien und Tumulten zwischen jungen Besuchern gekommen. Die Beteiligten hatten sich am Samstag zunächst mit Popcorn und Nachos beworfen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann sei es innerhalb und außerhalb des Kinos zu Handgreiflichkeiten gekommen. Angeblich hätten Heranwachsende teilweise mit Pfefferspray und Messern um Kinoplätze gekämpft. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Kinovorstellungen wurden beendet.

Und hier ein Samstag in #Bremen #cinespace

Man muss sich wohl damit abfinden, dass unsere Innenstädte nun mehr unbegehbar geworden sind 🙄#kalkutta pic.twitter.com/RKRiZ8tHoX — Maik Schmiddie Z28🤵+💙= ☮️ (@SchmiddieMaik) March 4, 2023

Bereits am Freitagabend hatte es in dem Kino Streit gegeben. An jenem Abend waren 15 bis 20 Personen in Streit um belegte Sitzplätze geraten. Die Polizei nahm drei mutmaßliche Täter im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig fest.

Aufruf im Internet: Hunderte Jugendliche legen Hamburgs Innenstadt lahm

Am Samstag waren rund 400 Jugendliche und Heranwachsende in Hamburg einem Aufruf im Internet gefolgt, weil jemand Kleidung verschenken wollte. Die Stimmung kippte, es gab Verletzte und Festnahmen. Die Initiatoren der Aktion hatten auf Instagram zuvor bekanntgegeben, dass auf der Mönckebergstraße Kleidung verschenkt wird. Schnell wurde klar, dass es wohl doch dort gar nichts zu verschenken gab. Vom Veranstalter fehlte jede Spur, weshalb die Stimmung schnell kippte.

Zahlreiche Jugendliche hätten daraufhin sehr aggressiv reagiert. Aus der Menge heraus seien Passanten belästigt worden: Es gab laute Rufe, Beleidigungen, so dass die Polizei mit einem Großaufgebot ausrückte. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Böllern beworfen worden. Einige Beamte wurden dabei leicht verletzt. Es kam zu „Katz und Maus“-Szenen mit der Polizei, erklärte ein Sprecher der Hamburger Morgenpost. Die Jugendlichen hätten sich einen Spaß daraus gemacht, für Unruhe zu sorgen. (mit dpa)