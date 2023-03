Russland: Söldner-Truppe Wagner eröffnet Rekrutierungszentren in 42 Städten

Die Wagner-Söldner spielen derzeit vor allem bei den heftigen Kämpfen um Bachmut eine wichtige Rolle. In mehr als 40 Städten wollen sie Mitglieder rekrutieren.

Das neue Gebäude der Söldner-Truppe Wagner in Sankt Petersburg. Russian Look/imago

Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die Eröffnung von 58 Rekrutierungszentren in Russland verkündet. „In 42 Städten der Russischen Föderation wurden Rekrutierungszentren im Auftrag von Wagner eröffnet“, erklärte der Geschäftsmann am Freitag im Telegram-Kanal seines Unternehmens Concord. „Neue Kämpfer kommen dort an, sie werden uns begleiten, um ihr Land und ihre Familien zu verteidigen.“

Wagner-Gruppe spielt bei Kampf um Bachmut wichtige Rolle

Prigoschin betonte: „Trotz des kolossalen Widerstands der ukrainischen Streitkräfte werden wir vorankommen.“ Die Wagner-Söldner spielen unter anderem in dem schon seit Monaten dauernden Kampf um die ukrainische Stadt Bachmut eine zentrale Rolle.

Vor zwei Tagen sollen die Söldner den gesamten Ostteil der Stadt erobert haben. „Alles, was östlich des Flusses Bachmutka liegt, befindet sich unter völliger Kontrolle der privaten Sicherheitsfirma Wagner“, sagte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einem am Mittwoch von seinem Pressedienst verbreiteten Audiomitschnitt.

Prigoschin drohte der Regierung in Moskau vor einigen Tagen wegen Munitionsmangels mit einem Rückzug aus Bachmut. „Wenn Wagner sich jetzt aus Bachmut zurückzieht, wird die gesamte Front zusammenbrechen“, sagte Prigoschin in einem auf Telegram veröffentlichten Video.