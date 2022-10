„Baraye“: Coldplay überrascht bei Konzert mit iranischer Protesthymne Gänsehaut in Buenos Aires: Die britische Band hat zum Abschluss ihrer Welttournee das persische Lied gespielt, während Schauspielerin Golshifteh Farahani dazu sang. dpa

Coldplays Frontmann Chris Martin singt während der Welttournee auf der Bühne. AP/Bruna Prado

Buenos Aires -Die britische Band Coldplay hat mit Hilfe eines bekannten Protestsongs ihre Solidarität mit den systemkritischen Demonstrationen im Iran zum Ausdruck gebracht. Es gebe viele Orte in der Welt, wo die Menschen nicht frei seien, „vor allem im Moment im Iran“, sagte Sänger Chris Martin bei einem Konzert in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, wie Mitschnitte zeigten. „Wir würden gerne etwas tun, um zu zeigen, dass wir all die Frauen, und alle, die im Iran und überall für Freiheit kämpfen, unterstützen.“