Solider Start für Tim Raue Wie immer stark am Dienstagabend - die Serien im Ersten. Tim Raue fand als Restaurantretter ebenfalls sein Publikum. dpa

ARCHIV - Sternekoch Tim Raue ist als Restaurantretter im Einsatz - zusammen mit seiner Frau Katharina Raue. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Sternekoch Tim Raue hat mit seiner neuen Dokusoap einen soliden Start hingelegt. Von einer glänzenden Quote kann man allerdings nicht unbedingt sprechen. 1,33 Millionen Zuschauer (5,5 Prozent) schalteten am Dienstagabend ab 20.15 Uhr die neue Reihe „Raue - Der Restaurantretter“ bei RTL ein. In der für die Werbespots wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Einschaltquote aber mit 9,9 Prozent (470.000 Leute) immerhin fast doppelt so hoch.