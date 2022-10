Solides Comeback für Talkmasterin Britt Britt Hagedorn gelingt mit ihrem Nachmittags-Talk ein gelungenes Comeback. Die Primetime führt in Sachen Quoten das ZDF mit einem politischen Drama an. dpa

Berlin -Kein Quoten-Feuerwerk, aber ein solider Wert: Das Comeback der Sat.1-Nachmittagsshow „Britt - Der Talk“ hat am Montag 500.000 Zuschauer angelockt. Die Einschaltquote betrug ab 16.00 Uhr im Gesamtpublikum 4,7 Prozent, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen saßen 6,0 Prozent vor dem Bildschirm. Erstes Thema der Reihe war „Anders als andere - ich will so bleiben wie ich bin“. Gastgeberin Britt Hagedorn hatte bereits von 2001 bis 2013 eine Talkshow bei Sat.1. Ihre Rückkehr ist Teil einer großen Retrowelle: Viele TV-Klassiker, darunter „Der Preis ist heiß“, „Die Hunderttausend-Mark-Show“ und „Geh aufs Ganze!“, sind wieder da.