Mücken, Baden, Sonnenbrand

:

Sommer-Fakten gecheckt: Zwischen eiskalter Limo und dunkler Kleidung

Wenn es draußen heiß ist, muss ein kaltes Getränk her. Aber ist das eigentlich eine gute Idee? Was ist denn dran an den Weisheiten für den Sommer?

Artikel anhören