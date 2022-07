Mitte Juli sollen in Deutschland die Temperaturen rasant ansteigen. Das sagt Britta Siebert-Sperl, Meteorologin vom Wetterkontor, dem Redaktions­netzwerk Deutschland (RND). Mittel- und Süddeutschland müsse sich demnach auf eine Hitzewelle vorbereiten. Sogar die Marke von 40 Grad soll geknackt werden können. „Heiße Luft zieht von Nordafrika über Spanien, Portugal und Frankreich zu uns“, erklärt Siebert-Sperl.

Folgende Regionen sind betroffen: Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und das westliche Bayern. „Extrem heiß wird es in den Gebieten an der Mosel, am Rhein und Oberrhein, an der Saar, am Neckar und am Bodensee. Umso mehr man Richtung Osten kommt, desto angenehmer werden die Temperaturen. Bis zu 40 Grad ist für manche eine hohe Belastung“, sagt die Meteorologin.

Auch an den Küsten bleibt eine extreme Hitzewelle den Anwohnern und Urlaubern erspart. Die Temperaturen sollen sich in einer erträglichen Skala befinden. Laut Siebert-Sperl könnte „etwas kühlere Luft von Skandinavien hereinziehen“. Das sei jedoch noch sehr schwer vorauszusagen, betont sie.