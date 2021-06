Berlin - In Berlin und Brandenburg haben am Donnerstag die Sommerferien begonnen. Wer mit dem Auto verreisen will, muss sich auf Staus rund um Berlin einstellen, denn es gibt derzeit mehrere Baustellen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rechnet besonders am Freitagnachmittag ab etwa 14 Uhr mit längeren Wartezeiten auf den Autobahnen, im Stadtgebiet und auf den Ausfallstraßen.

Reisende müssen vor allem auf folgenden Autobahn-Abschnitten mit Stau rechnen: A114 über die gesamte Autobahn

A115 Richtung Dreieck Nuthetal in Höhe AVUS Tribühne

A10 (Nördlicher Berliner Ring) in beiden Richtungen zwischen Kreuz Oranienburg und Dreieck Barnim in mehreren Abschnitten

A11 zwischen dem Dreieck Barnim und Wandlitz sowie zwischen Kreuz Uckermark und der Landesgrenze

A10 (Östlicher Berliner Ring) in beiden Richtungen zwischen Rüdersdorf und Dreieck Spreeau

A12 im Bereich Frankfurt(Oder)

A13 Zwischen Mittenwalde und Teupitz

A10 (Südlicher Ring) in beiden Richtungen zwischen Dreieck Spreeau und Dreieck Potsdam an mehreren Abschnitten

A9 zwischen Brück und Klein-Marzehns

A10 (Westlicher Ring) zwischen Leest und Berlin-Spandau

A24 zwischen Neuruppin und Kremmen