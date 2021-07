Berlin - EU-Impfzertifikate, Ausgangssperren und Einreiseformulare: Wer Spaß am Strand will, muss in Corona-Zeiten je nach Land einiges beachten. Und generell gilt: Bei der Rückreise nach Deutschland – egal aus welchem Land – muss ein negativer Test, ein Impf- oder ein Genesenennachweis vorgelegt werden. Aber was gilt bei der Einreise und beim Aufenthalt in den jeweiligen Urlaubsländern in Europa? Ein Überblick.