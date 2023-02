An diesem Freitag jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine. Die ganze Woche über zeigen die großen Sender Sondersendungen und halten auch viel zum S...

Sondersendungen zu einem Jahr Krieg in der Ukraine

Berlin -Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am Freitag zeigen viele TV-Sender Spezialsendungen. Eine Auswahl:

Das Erste

Der ARD-Hauptsender zeigt am Freitag um 23.05 Uhr den Dokumentarfilm „Stimmen aus dem Krieg - Ukraine 2022“ von David Belton. Ukrainische Frauen erzählen, was sie erleben und erleiden.

Das Zweite

Das „heute journal“ mit Marietta Slomka hat am Donnerstag um 21.45 Uhr einen Schwerpunkt zum Krieg. Im Anschluss um 22.15 Uhr wird im ZDF-Polittalk „maybrit illner“ über ein Jahr Ukraine-Krieg diskutiert. Im „ZDF-Morgenmagazin“ am Freitag ab 8.30 Uhr sind geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zum Gespräch im „moma-Café“. Das ZDF überträgt am Freitag ab 10.30 Uhr live aus dem Schloss Bellevue die zentrale Veranstaltung zum Jahrestag des russischen Überfalls. Dort spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

RTL

In einem „RTL Aktuell Spezial: Ukraine Krieg - Ein Jahr, das die Welt verändert“ am Donnerstag um 20.15 Uhr blickt Anchorman Maik Meuser mit der halbstündigen Sondersendung live aus Kiew gemeinsam mit Experten zurück und informiert über die aktuelle Lage.

ntv

Der Nachrichtensender meldet sich am Freitag mehrfach mit einem aktuellen „News Spezial: Ein Jahr Krieg in der Ukraine“, unter anderem um 16.30 Uhr, 19.30 Uhr und 20.00 Uhr. Um 20.15 Uhr folgt die Doku „Der Ukraine-Krieg - Eine Nation leistet Widerstand“.

Welt

Der Nachrichtenkanal bringt am Freitag um 15.00 Uhr einen „Welt Talk“, bei dem Welt-TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard mit Sahra Wagenknecht (Linke), Andrij Melnyk (Vize-Außenminister der Ukraine), und Anton Hofreiter (Grüne) spricht. Auch zeigt Welt um 20.05 Uhr die Reportage „Blutvergießen in Europa - Ein Jahr Ukraine-Krieg“ und um 22.05 Uhr die Doku „Mariupol - Auslöschung einer Stadt“.

Arte

Der deutsch-französische Sender zeigt am Freitag um 19.40 Uhr die Doku „Re: Russlands Soldaten: Wie sie den Krieg in die Heimat bringen“.