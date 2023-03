Sonderuntersuchung nach Entgleisen eines Chemikalien-Zugs Nach dem schweren Unglück im Februar und weiteren Vorfällen, steht das Bahnunternehmen im Fokus der Begutachtung. Zuvor wurde Kritik an Biden und seiner Regi... dpa

ARCHIV - Ein überhitztes Radlager war der Grund für das Zugunglück, bei dem große Mengen hochgiftiger Chemikalien in die Umwelt gelangten. Gene J. Puskar/AP/dpa

Washington -Die US-Behörde für Transportsicherheit hat nach dem Entgleisen eines mit Chemikalien beladenen Güterzugs im Bundesstaat Ohio und weiterer Unfälle eine Sonderuntersuchung beim Eisenbahnunternehmen Norfolk Southern angekündigt. Seit Dezember 2021 habe die Behörde NTSB fünf schwere Unfällen untersucht, an denen Norfolk Southern beteiligt gewesen sei, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.