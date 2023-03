Sonne und milde Temperaturen in Berlin und Brandenburg Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Donnerstag auf viel Sonnenschein freuen. Der Morgen beginnt vereinzelt noch mit Glätte und Frost, wie d... dpa

Berlin/Potsdam -Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Donnerstag auf viel Sonnenschein freuen. Der Morgen beginnt vereinzelt noch mit Glätte und Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf sollen die Temperaturen dann auf Höchstwerte zwischen neun bis elf Grad steigen. Erst gegen Abend sollen mehr Wolken aufziehen. In der Nacht kühlt es sich auf Tiefstwerte zwischen drei bis null Grad ab.