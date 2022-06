Potsdam/Berlin - Die Berliner und Brandenburger müssen sich über Pfingsten auf wechselhaftes Wetter einstellen. Während am Pfingstsonntag „sehr viel Sonnenschein“ zu erwarten ist, kann es am Montag regnerisch werden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonnabend. Trotz zunächst vieler Wolken soll es am Sonnabend weitgehend trocken bleiben – bei Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad. Nur in der Lausitz sind noch einige Schauer möglich.

Am frühen Pfingstsonntag soll die Wolkendecke demnach aufreißen. „Tagsüber gibt es dann sehr viel Sonnenschein“, sagte die Meteorologin. Es werden sommerliche Temperaturen von 25 bis 29 Grad erwartet. Am Abend ziehen allerdings die nächsten Wolken aus dem Süden auf. „In der Nacht zum Montag können zwischen dem Fläming und der Schwarzen Elster auch ein paar Tropfen Regen fallen.“

Gewitter am Montag in Brandenburg möglich

Im Osten und Süden Brandenburgs können zum Pfingstmontag Regenschauer fallen – „und eventuell auch Windböen und Gewitter auftreten“. Auch in Berlin kann es im Tagesverlauf laut DWD nass werden. Im nördlichen Brandenburg bleibt es hingegen niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad. Ab dem Nachmittag soll die Wolkendecke vom Norden her auflockern.