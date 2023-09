Sonne-Wolken-Mix am Freitag: Heiteres Wochenende

Berlin -Nach einer langen Regenphase können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg über einen heitern Start ins Wochenende freuen. Der Spätsommer ist zurück und der Freitagmorgen startet heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Erst am Nachmittag ziehen vereinzelte Wolken auf, wodurch sich die Sonne vor allem im Süden Brandenburgs immer wieder hinter Wolkenfelder versteckt. An der Niederlausitz kann es am Freitagabend zu örtlichen Regenschauern kommen und ansonsten bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 22 Grad.

In der Nacht zu Samstag bleibt es bewölkt und trocken. Nur im Süden von Brandenburg rechnet der DWD mit lokalen Regenschauern. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf bis zu 9 Grad.

Am Samstag wird laut DWD ein Sonne-Wolken-Mix erwartet. Von der Prignitz bis zur Uckermark wird es den Meteorologen zufolge die meisten Sonnenstunden geben. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 24 Grad. Auch am Sonntag bleibt es heiter und die Menschen in Berlin und Brandenburg können den Spätsommer bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad genießen.