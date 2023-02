Sonnenblumenband soll Menschen mit Beeinträchtigungen helfen Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) können Gehörlose, Blinde oder auch Menschen mit Demenz ab sofort leichter auf sich aufmerksam machen. Der Flughafen hat... dpa

Berlin -Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) können Gehörlose, Blinde oder auch Menschen mit Demenz ab sofort leichter auf sich aufmerksam machen. Der Flughafen hat am Mittwoch das sogenannte Sunflower-Umhängeband für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen eingeführt. „So können sich alle am Flughafen - das Personal genauso wie die Mitreisenden - darauf einstellen, dass diese Personen nach Bedarf Unterstützung, etwas mehr Zeit oder ein wenig Geduld während ihres Aufenthalts am BER benötigen“, teilte der Flughafen mit.