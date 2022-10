Naturschauspiel: Partielle Sonnenfinsternis beginnt

Am Mittwochmittag ist bei gutem Wetter in weiten Teilen Europas eine partielle Sonnenfinsternis am Himmel zu sehen.

Am Dienstag können sich Berliner mit etwas Glück über ein astronomisches Spektakel am Himmel freuen. Eine partielle Sonnenfinsternis soll ab ungefähr elf Uhr morgens zu sehen sein. Auch in Berlin kann man das Phänomen beobachten. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mund nur teilweise über die Sonne.

In Berlin soll sie etwa zwei Stunden und neun Minuten dauern. Zum Höhepunkt um 12.13 Uhr sollen rund 32 Prozent der Sonne bedeckt sein. Das ganze Spektakel dauert etwa zwei Stunden, um 13.19 Uhr wird die Sonne wieder vollständig zu sehen sein.

Die nächste sichtbare Sonnenfinsternis in Berlin wird erst am 29. März 2025 zu sehen sein. Eine Sonnenfinsternis mit totaler Abdeckung wird es in Berlin in den nächsten 100 Jahren nicht geben.