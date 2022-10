Potsdam/Berlin - Sonniges Wetter erwartet die Berliner und Brandenburger am Sonntag und zum Start in die neue Woche. Allerdings erreichen die Temperaturen in den kommenden Tagen keine 20 Grad mehr, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Sonntag sind es demnach milde 17 Grad, bei schwachem Wind. Die folgende Nacht wird neblig und es kann stellenweise Bodenfrost bei minus einem Grad geben.

Am Montag ziehen tagsüber Wolkenfelder durchs Land, es bleibt jedoch heiter bei bis zu 19 Grad. Am Abend verdichten sich die Wolken über der Prignitz und breiten sich in südöstliche Richtung aus. In der Nacht zum Dienstag kann es gelegentlich regnen, bei fünf bis acht Grad.

Für den Dienstag erwarten die Meteorologen eine Mischung aus bewölktem Himmel und heiteren Abschnitten mit Temperaturen von maximal 16 Grad. Auch am Mittwoch soll sich das Wetter nicht wesentlich ändern.