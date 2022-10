Potsdam/Berlin - Der Donnerstag bringt vorwiegend sonniges Herbstwetter nach Berlin und Brandeburg. Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte, bleibt der Himmel am Vormittag wolkenlos bei Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Ab dem späten Mittag ziehen dann Wolken auf, die sich bis zum Abend weiter verdichten. In der Nacht kann es gebietsweise regnen. Die Temperaturen kühlen nachts auf 7 bis 10 Grad ab.