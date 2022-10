Sonniges Herbstwetter macht Lust auf Ausflüge: Viele Unfälle Das letzte Oktoberwochenende machte Lust auf Ausflüge. Viel Sonne lockte die Menschen ins Freie. Für die Polizei in Brandenburg gab es viel zu tun. dpa

dpatopbilder - Herbstliche Roteichen stehen als Allee an einer Straße. Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Potsdam -Nichts wie raus ins Freie: Die warmen und sonnigen Herbsttage machten am letzten Oktoberwochenende Lust auf Ausflüge. Dabei gab es auch Tagesrekorde für den zu Ende gehenden Oktober, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. In Potsdam wurde am Samstag der höchste Wert für Brandenburg mit 21,1 Grad gemessen - so warm war es bisher nicht an einem 29. Oktober. Auch in Bad Muskau in der Oberlausitz wurden milde 21 Grad gemessen. Die Spitzenwerte für den sonnigen Sonntag, der laut DWD bis zu 24 Grad bringen könnte, lagen am Nachmittag noch nicht vor.