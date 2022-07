Berlin - Die Berliner und Brandenburger sollten am Wochenende die Sonnencreme zur Hand haben, denn es erwarten sie zwei sehr sonnige Tage. Es bleibt das ganze Wochenende über trocken und größtenteils wolkenlos im Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei klettern die Temperaturen am Samstag auf 28, am Sonntag auf bis zu 31 Grad Celsius. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kühlt es aber auch auf angenehme 10 bis 14 Grad ab. Am Montag setzt sich das trockene Sommerwetter fort, bei 24 bis 28 Grad und einigen Quellwolken.