Internationaler Museumstag am Sonntag: Diese Berliner Museen machen mit

Am Sonntag wird der Internationale Museumstag begangen. In Berlin locken mindestens 46 Museen mit 167 Aktionen und teils freiem Eintritt.

Futurium Ausstellung im Innenraum des Museums für Fragen der Zukunft, Futurium, in Berlin. Das Museum beteiligt sich am Internationalen Museumstag am 21. Mai.

Mit vielen Angeboten haben zahlreiche Häuser in Berlin und Brandenburg für Sonntag zum Internationalen Museumstag eingeladen. Allein in Brandenburg beteiligen sich rund 100 Museen in knapp 70 Orten mit rund 250 Veranstaltungen, Führungen, Vorträgen, Konzerten, Lesungen und Kinderangeboten, wie das Kulturministerium des Landes mitteilen ließ. Dazu gehörten demnach das Museum Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt, das Potsdam Museum und ein Museumsfest in Wandlitz.

In Berlin locken mindestens 46 Museen mit 167 Aktionen, wie es auf der Internetseite des Museumstages hieß. Als ausgewählte Highlight nannte die Stadtverwaltung unter anderem das Alliierten-Museum, das zu einem geführten Kiezspaziergang lädt. Das Käthe-Kollwitz-Museum veranstaltet einen Zeichen-Workshop, bei dem die Komplexität der menschlichen Anatomie im Mittelpunkt steht. Das Musikinstrumenten Museum am Potsdamer Platz plant ein Orgel-Konzert.

Diese Berliner Museen machen mit: „Einblick ins Geheime“. Ausstellung zum Stasi-Unterlagen-Archiv

AlliiertenMuseum

Anna-Seghers-Museum

Berliner Unterwelten e.V.

Berlinische Galerie

Bröhan-Museum.

Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus

Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen

Deutsches Historisches Museum

Deutsches Technikmuseum

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

East Side Gallery

Energie-Museum Berlin

Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde

Futurium

Gaslicht-Kultur e.V.

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Gedenkstätte Berliner Mauer

Gedenkstätte Günter Litfin

Georg Kolbe Museum

IBZ Königsheide

Jüdisches Museum

Kurt Mühlenhaupt Museum

Käthe-Kollwitz-Museum Berlin

Labyrinth Kindermuseum Berlin

Lernort Keibelstraße Liebermann-Villa am Wannsee

Lippenstiftmuseum

Mies van der Rohe Haus

Mitte Museum. Regionalgeschichtliches Museum für Mitte, Tiergarten, Wedding in Berlin

Museum Berlin-Karlshorst

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in der Villa Oppenheim

Museum für Kommunikation Berlin

Museum in der Kulturbrauerei

Museum Kesselhaus Herzberge

Museum Lichtenberg im Stadthaus

Museum Nikolaikirche

Museum Reinickendorf

Musikinstrumenten-Museum des Staatlichen Instituts für Musikforschung

Preußischer Kulturbesitz Palais

Populaire Parlament der Bäume

Spandovia Sacra - Museum der Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai Berlin-Spandau

Sporttauchermuseum

Stadtmuseum Berlin Stiftung Kunstforum

Berliner Volksbank

Tränenpalast

Waldschule Grunewald und Waldmuseum der Schutzgemeinschaft deutscher Wald, LV Berlin e.V.

Werkbundarchiv – Museum der Dinge

Zitadelle Spandau

Internationaler Museumstag will auf Vielfalt von Museen aufmerksam machen

Der Internationale Museumstag wurde 1977 ins Leben gerufen, um auf die Museen und ihre Vielfalt aufmerksam zu machen, erklärte eine Sprecherin des Kulturministeriums in Brandenburg. Der Museumstag unter dem Motto „Museen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden“ wird in Brandenburg offiziell am Stadt und Technikmuseum Ludwigsfelde mit einer Radtour eröffnet.