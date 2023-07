22 Prozent: Neuer Höchstwert für die AfD – Ampel verliert

Der Aufwärtstrend der AfD hält an: Bei der Sonntagsfrage kommt die Partei auf 22 Prozent. Die Koalitionsparteien fielen zurück.

Die AfD kommt bei der Sonntagsfrage auf 22 Prozent und legt damit drei Prozent im Vergleich zum Juni zu. Das gab das Sozial- und Marktforschungsinstituts Ipsos am Mittwoch bekannt. Für die Sonntagsfrage fragt Ipsos 1000 Menschen bundesweit, was sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.

Die Regierungsparteien CDU und SPD verloren jeweils zwei Prozent, auch die Grünen büßten einen Prozent ein. Die Linke und die FDP dagegen machten einen Prozent gut. Die AfD hatte in den vergangenen Wochen in einem Bundesland nach dem anderen in Umfragen Rekordwerte erzielt. In Brandenburg etwa befand sich die AfD in der vergangenen Woche bei der Sonntagsfrage bei 28 Prozent.