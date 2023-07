Allensbach-Umfrage: AfD hinter SPD

Verlust für die AfD: Bei der Sonntagsfrage rutscht die AfD mit einem Prozentpunkt hinter die SPD. In der Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach für die Frankfurter Allgemeine Zeitung erzielte die AfD 18 Prozent. Damit liegt sie auf dem dritten Platz, die SPD auf dem zweiten Platz mit 19 Prozent. Die CDU kommt in der Umfrage auf 29 Prozent. Das teilte Wahlrecht.de am Donnerstag über Twitter mit.

Für die Sonntagsfrage werden 1000 Menschen bundesweit gefragt, was sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Allensbach/FAZ: CDU/CSU 29 % | SPD 19 % | AfD 18 % | GRÜNE 16 % | FDP 7 % | DIE LINKE 4 % | Sonstige 7 %

➤ Übersicht: https://t.co/z1On7T8lgQ

➤ Verlauf: https://t.co/kN4UAEFzid pic.twitter.com/iJhN2azyMG — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) July 27, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die AfD hatte in den vergangenen Wochen in einem Bundesland nach dem anderen in Umfragen Rekordwerte erzielt. In der Allensbach-Umfrage kommen die Grünen auf 16 Prozent, die FDP auf 7 und die Linke auf 4 Prozent.