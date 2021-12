Potsdam - Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla hat auf Kritik von aktivistischen Feministinnen gegen ihre Person reagiert. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) sagte Thomalla: „Ich verdiene Geld mit dem, was ich will. Und zwar auch in Männerdomänen. Sand, Korn, Kies. Eigentlich müssten mir die Feministinnen die Füße küssen.“

Thomalla ist an dem Start-Up Schüttflix beteiligt, das Bauunternehmern die Bestellung von Kies, Sand und Schotter via App ermöglicht. Die Firma kümmert sich zudem um die Spedition. Zudem hat die 32-Jährige im November ihren eigenen Korn auf den Markt gebracht. Thomalla wirft Feministinnen nun „Gebrassel“ vor. Daran sei bizarr, dass „die Feministinnen einem verkaufen wollen, dass wir als Frauen machen dürfen, was wir wollen. Machen wir aber, was wir wollen, dann ist es auch wieder nicht recht.“

Sophia Thomalla: Bin nicht dazu bereit, die Erwartungen anderer zu erfüllen

Die derzeitige Lebensgefährtin von Tennsiprofi Alexander Zverev glaubt, dass sie falsch eingeschätzt wird, wenn sie als schwierig empfunden werde. Sie käme nicht in die Garderobe und erwarte, dass dort Lilien stehen. „Das ist Nena, das bin nicht ich. Ich hab überhaupt keine Ansprüche an die anderen.“

dpa/Tom Weller Schwer verliebt: Sophia Thomalla und ihr Partner Alexander Zverev auf einer Abendveranstaltung am vergangenen Wochenende.

Viele Menschen hätten Erwartungen an sie, die sie aber nicht bereit sei „einfach zu erfüllen“. Dadurch entstünden Konflikte, so Thomalla. Im weiteren Verlauf des Gesprächs bekennt sich das CDU-Mitglied als Fan von Friedrich Merz. Dieser sei bei der Wahl zum Parteivorsitz von Anfang an ihr Favorit gewesen.