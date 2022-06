Die kalifornische Reality-TV-Darstellerin Kourtney Kardashian ist in Sorge um ihren Ehemann. Der Musiker Travis Barker, Schlagzeuger der Pop-Punk-Band Blink-182, wurde am Dienstag mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Er liegt im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

Kardashian soll den 46-Jährigen auf dem Weg ins Krankenhaus begleitet haben. Er sei von Sanitätern auf einer Trage ins Gebäude gebracht worden, berichten US-Medien. Barker und Kardashian seien zuvor in der West-Hills-Klinik gewesen, aber von dort habe man Barker per Ambulanz verlegt.

Barker-Tochter Alabama: „Bitte schickt eure Gebete“

Unter welchen Beschwerden Barker leidet, blieb zunächst unklar. Auf Twitter schrieb er: „Gott, rette mich“. Seine 16-jährige Tochter Alabama postete wenig später auf Instagram: „Bitte schickt eure Gebete.“

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Postings stießen bei Fans allerdings auf gemischte Reaktionen, denn Barker hatte seinen Tweet wohl noch vom Krankenwagen aus verschickt. Ein Twitter-Nutzer spottete: „Ganz ehrlich, wenn du Nachrichten auf Twitter verschickst, während du ins Krankenhaus fährst, geht es dir wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Darüber muss man einfach lachen.“

Fans besorgt: Hat Barker seine Corona-Impfung nicht vertragen?

Andere Nutzer bekundeten ihre Anteilnahme und sorgten sich. Der „größte Schlagzeuger aller Zeiten“ dürfe nicht sterben. Ein Fan äußerte die Hoffnung, dass Barker nicht an Corona-Impfnebenwirkungen leide. In einem anderen Tweet wurde der Rockmusiker dazu aufgerufen, sein bisheriges Leben zu überdenken und sich von Satan abzuwenden.