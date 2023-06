In Berlin-Mitte ist am Mittwoch ein Sorgerechtsstreit eskaliert.

In Berlin-Mitte ist am Mittwoch ein Sorgerechtsstreit eskaliert. Future Image/Imago

In Berlin-Mitte hat ein Vater seine beiden Töchter gegen deren Willen in seiner Wohnung festgehalten. Nach Informationen der Berliner Zeitung ereignet sich die Tat am frühen Mittwochabend in der Claire-Waldorff-Straße.

Wegen eines anhaltenden Sorgerechtsstreits ließ der 48-jährige Mann seine 12- und 19-jährigen Töchter nicht gehen. Der Mann soll damit gedroht haben, die Mutter zu töten, sollten seine Kinder ihn nicht mehr besuchen.

Gegen 17.40 Uhr wurde der Mann, der legal im Besitz diverser Schusswaffen war, von der Polizei festgenommen. Die Töchter konnten unversehrt die Wohnung verlassen.