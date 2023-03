„Sorry Charles“: Franzosen bedauern abgesagten Staatsbesuch Nach dem wegen der Rentenproteste abgesagten Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. in Frankreich haben sich französische Gewerkschafter auf humorvo... dpa

Calais (dpa) -Nach dem wegen der Rentenproteste abgesagten Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. in Frankreich haben sich französische Gewerkschafter auf humorvolle Weise entschuldigt. Am Ärmelkanal bei Calais entspannten sie am Donnerstag ein großes Transparent mit der Aufschrift „Sorry Charles, see you later“ (Entschuldigung Charles, wir sehen uns später), wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete. Rund 100 Gewerkschaftsmitglieder waren mit dem Transparent auf eine Landspitze an der Küste gekommen, die dem gegenüberliegenden britischen Festland mit am nächsten ist.