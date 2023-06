Foto gepostet: Ehepaar Schröder war wohl bei Erdogans Vereidigung

Das Ehepaar Schröder nahm am Samstag offenbar an der Vereidigung von Recep Tayyip Erdogans teil. Da der Besuch ausschließlich privat war, wirft dieser Fragen auf.

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Frau Soyeon Schröder-Kim haben offenbar an Vereidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Samstag in Ankara teilgenommen.

Schröder-Kim veröffentlichte dazu ein Foto auf Instagram, das diesen Schluss zumindest nahelegt. Offenbar wurde das Bild am Samstag im Präsidentenpalast aufgenommen. Der türkische Präsident feierte hier die Wiederwahl. Für Schröders Frau war es demnach eine doppelte Feier: „Das erste Mal meine Geburtstagsfeier in der Türkei“, schrieb Schröder-Kim, die 53 Jahre alt wurde, „und dann auch noch aus diesem besonderen Anlass“.

Erdogan setzte sich knapp gegen Kemal Kilicdaroglu durch

Schröder reiste bereits im Jahr 2018 zur Vereidigung Erdogans, aber als offizieller Gast der Bundesregierung. Die Rolle des offiziellen Gratulanten übernahm allerdings dieses Mal Christian Wulff. Schröders feierlicher Besuch beim nicht unumstrittenen Erdogan ist dieses Mal ausschließlich privat.

Nach einem aggressiven Wahlkampf hatte sich Erdogan in der Stichwahl am vorvergangenen Sonntag mit 52 Prozent der Stimmen gegen den sozialdemokratischen Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu durchgesetzt. Bei seiner im Fernsehen übertragenen Vereidigung im Parlament schwor er am Samstag, seine Pflicht unparteiisch zu erfüllen.