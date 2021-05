Berlin - In Deutschland hat die Zahl der Corona-Impfungen die 40-Millionen-Marke überschritten. Damit seien 30,7 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Dies entspricht demnach einem Anteil von 37 Prozent.

Bis heute Morgen gab es mehr als 40 Mio COVID-19-Impfungen in Deutschland. Damit sind 30,7 Mio (37%) Deutsche mindestens einmal geimpft, über 9,3 Mio (11,2 %) haben einen vollen Impfschutz. — Jens Spahn (@jensspahn) May 17, 2021

Mehr als 9,3 Millionen Menschen haben laut Spahn mittlerweile einen vollen Impfschutz. Dies sind 11,2 Prozent der Bevölkerung.