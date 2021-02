Berlin - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich im Bundestag den Fragen der Abgeordneten gestellt und den Impffortschritt positiv bewertet. Es seien erste Effekte bei den über 80-Jährigen zu sehen, die Intensivstationen seien inzwischen etwas entlastet. Derzeit würden aus den Ländern 140.000 bis 150.000 Impfungen täglich gemeldet. Die Kapazität liege aber bei 300.000 am Tag, im Maximum sogar noch darüber, so Spahn.

Auf die Frage, wann Hausärzte in Deutschland flächendeckend gegen Corona impfen können, nannte der Gesundheitsminister noch keinen Termin und dämpfte somit die Erwartungen. „Das ist erst möglich, wenn drei bis fünf Millionen Impfdosen pro Woche nach Deutschland geliefert werden“, betonte Jens Spahn. Er widersprach damit einigen Bundesländern, die für die Impfung durch die Hausärzte schon konkrete Daten nannten. So gehen beispielsweise die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) und Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci davon aus, ab Mitte März, Anfang April viele Hausarztpraxen in das Impfen mit einzubeziehen.

Selbsttests könnten Normalität bringen – doch sie sind ungenau

Zu der Zulassung von drei Corona-Selbsttests am Mittwoch sagte Spahn, dass mit ihnen ein Rückkehr in die Normalität denkbar sei. Ein Selbsttest könne vor einem Theaterbesuch Sicherheit schaffen. Auf die Frage, ob sich mit den Selbsttests nicht auch die Anzahl der positiven Tests erhöhe, entgegnete Spahn, dass jeder positive Selbsttest im Labor mit einem PCR-Test überprüft werden solle. Er räumte ein, dass eine Selbsttestung durchaus fehleranfällig sei.