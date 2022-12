Spandau: Auto überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Spandau ist am Sonntagnachmittag ein 78 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 15.30 Uhr auf der Adamstraße im Ortsteil Wilhelmstadt mit seinem Wagen plötzlich in den Gegenverkehr geraten.

Der Toyota des Seniors kollidierte zunächst mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 24-Jährigen, in der Folge mit dem Nissan eines 48-Jährigen sowie dem Peugeot einer 22-jährigen Autofahrerin. Durch die Zusammenstöße überschlug sich der Toyota des Seniors und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den vermutlich lebensgefährlich verletzten Toyota-Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein elfjähriger Junge, der sich zum Unfallzeitpunkt als Beifahrer auf dem Rücksitz des Nissan befand, wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung wurde aber abgelehnt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen. Mittlerweile schwebt der 78-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.