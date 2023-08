Bei einem Verkehrsunfall in Haselhorst im Berliner Bezirk Spandau ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 26-jähriger Motorradfahrer gegen 15.30 Uhr auf der Daumstraße in Richtung Glindowseestraße gefahren sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, fuhr er auf Höhe der Einmündung Beetzseeweg aus bisher ungeklärten Gründen auf das vor ihm fahrende Auto einer 58-Jährigen auf.

Der Motorradfahrer fiel daraufhin und verletzte sich an der rechten Körperhälfte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.