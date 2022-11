Spandau: Mann bei Streit in den Rücken gestochen

Ein Krankenwagen im Einsatz. Der Verletzte musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Krankenwagen im Einsatz. Der Verletzte musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. imago/Maximilian Koch

In Spandau ist am Mittwochabend ein Mann bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei berichtete, kam es gegen 18.10 Uhr zu der Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und zwei Unbekannten. Dabei erlitt der junge Mann eine Stichverletzung am Rücken.

Die Angreifer flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung. Der 21-Jährige rannte den beiden Männern anfangs noch hinterher, brach die Verfolgung jedoch bald ab und alarmierte einen Krankenwagen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr.