Spandau: Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 57-jähriger Radfahrer ist am Montagabend in Spandau schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei bekannt gab, soll dabei ein 27-jähriger Autofahrer gegen 21 Uhr den Falkenseer Damm bei grüner Ampel in Richtung Hohenzollerndamm befahren haben. An der Einmündung zum Askanierring sei es dann zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 57-jährigen Radfahrer gekommen sein. Der Radler war offenbar gerade dabei, mit seinem Fahrrad zu wenden.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Autofahrer musste nach Polizeiangaben aufgrund eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Falkenseer Damm war von 21 Uhr bis 1 Uhr in Fahrtrichtung Falkenseer Platz gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.