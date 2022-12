Spandau: Heizung und Strom fallen aus – Hochhaus geräumt

In dem Achtgeschosser in Siemensstadt war eine Heizungsleitung undicht, es kam zu einem Wasserschaden. Alle Bewohner mussten raus.

Die Feuerwehr im Einsatz: In Spandau musste ein Hochhaus geräumt werden.

Die Feuerwehr im Einsatz: In Spandau musste ein Hochhaus geräumt werden. imago/Sabine Brose

Kurz vor Heiligabend mussten alle Bewohner eines achtgeschossigen Wohnhauses in Siemensstadt ihre Wohnungen verlassen. In der Nacht zum Samstag habe es in dem Gebäude im Saatwinkler Damm durch eine undichte Heizungsleitung einen Wasserschaden gegeben, hieß es von der Berliner Feuerwehr auf Twitter. Heizung und Strom seien ausgefallen.

Das Gebäude musste geräumt werden. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr in eine Ersatzunterkunft gebracht.